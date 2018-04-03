У недели, предшествующей пасхальному воскресенью, есть несколько названий. И все они так или иначе отображают суть предстоящих шести дней, которые остались до Пасхи, пишет со ссылкой на .

Каждый из шести дней особенный, со своими правилами и традициями. О них и расскажем детальнее.

2 апреля

Понедельник

В этот день христиане вспоминают евангельский рассказ о том, как Иисус проклял дерево смоковницы (инжира), покрытое зелеными листьями, но совсем бесплодное, которое тотчас засохло на глазах у Его спутников.

Это чудо имеет важное нравственное значение для каждого человека: в каждый миг человек должен быть готов к встрече с Богом, чтобы не оказаться тогда духовно пустым и бесплодным.

В этот день принято убирать дом: красить, мыть, чистить.

По церковным правилам, в Великий понедельник запрещены всякие раздоры, сквернословие и нечистые помыслы. Из еды разрешены хлеб, овощи и фрукты. Но по негласному правилу многие православные проводят этот день в строгом посту, без еды и воды.

Нельзя петь и плясать в Великий понедельник – это грех.

3 апреля

Вторник

В этот день христиане вспоминают притчи о Втором пришествии Христа, десяти девах и о талантах.

Во вторник принято заканчивать штопку, стирку и глажку одежды. Продолжается подготовка к празднику: готовят не только одежду, но и выбирают скатерть, которой накроют праздничный стол, и рушник, с которым пойдут на Пасхальную службу.

В этот день разрешается есть горячую пищу без растительного масла. Также покупают продукты для Пасхи.

Кроме того, вторник – это день поучений.

4 апреля

Среда

В этот день христиане вспоминают предательство Иуды. Именно в этот день Иуда за 30 сребренников предает Спасителя, тем самым выбирая духовную гибель.

В среду заканчивают работы по благоустройству дома и начинают покупать яйца для окрашивания на Пасху. По поверью, яйца, купленные в этот день, долго не испортятся и идеально окрасятся.

В этот день принято употреблять еду без масла.

Остальные дни

5 апреля

Четверг

В народе этот день известен как Чистый четверг.

Этот день принято начинать очень рано. Четверг – день купания. Считается, что вода в этот день обладает целебной силой, а само купание и молитва помогают сберечь здоровье всей семьи на целый год.

В четверг начинают готовить паски (куличи). Считается, что перед замесом теста необходимо помолиться и очистить душу, иначе паски не получатся.

Также в этот день принято причащаться, а также класть на стол хлеб и освященную соль.

Традиционно в четверг принято покупать детям обновки. Однако деньги желательно не давать, поскольку они напоминают о предательстве Иуды.

6 апреля

Пятница

В народе этот день известен как Страстная пятница.

Пятница – самый строгий предпасхальный день, в который нельзя ничего делать по дому, петь, плясать и слушать музыку.

В память о страданиях Христа запрещено употребление пищи.

Считается, что "тот, кто смеется в пятницу, проплачет целый год".

Неотъемлемой частью богослужений в этот день является Плащаница – плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. Есть запрещено до ее выноса на вечернем богослужении.

По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу.

7 апреля

Суббота

В субботу православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился ангел Гавриил и возвестил ей о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего.

В текущем году праздник Благовещение выпадает на Великую субботу, потому, несмотря на то, что в Благовещение обычно разрешено послабление в виде рыбы, в 2018 году 7 апреля от нее придется отказаться.

Этот день считается днем покоя.

В субботу вспоминают о захоронении Иисуса, а также о Его победе над смертью в Аду и вхождении в Рай.

В этот день заканчивают красить яйца и собирать пасхальную корзину.

Вечером проводят Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Воскресении Христовом.

В субботу заканчивается Великий пост.

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