На Фиджи обрушился тропический ветер "Джози". На данный момент полиция подтвердила смерть 4-х человек, еще один пропал без вести. На западе страны открыто 18 центров для эвакуации. Об этом сообщает со ссылкой на Синьхуа.

В результате урагана западную часть Фиджи затопило. На данный момент в некоторых районах страны отсутствует транспортное сообщение. Движение закрыто на 70 дорогах и трассах.

Поиски пропавшего без вести 19-летнего парня продолжаются.

Как сообщал , число погибших в результате урагана в странах Западной Европы возросло до 10 человек.

На северо-западе Франции из-за урагана "Кармен" 70000 домов остались без электроэнергии.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира