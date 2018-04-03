|Правопорядок в центре Киева обеспечивают около 1500 правоохранителей
|03.04.2018 11:28
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Во вторник, 3 апреля, в Киеве запланированы мероприятия с массовым участием граждан. Для поддержания общественной безопасности правоохранители усиливают превентивные меры.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции г.Киева, информирует svodka.net.
Отмечается, что работники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в местах массового пребывания людей, где планируется проведение мероприятий.
На этой территории частично ограничат движение автотранспорта.
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Правоохранители усилили меры безопасности под Радой.
Кроме того, в центре города будет увеличено количество пеших патрулей, будут работать кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы.
«Столичные правоохранители обращаются к гражданам с просьбой не нарушать общественный порядок и помогать работникам полиции в выполнении их функций по охране правопорядка», — сказано в сообщении.