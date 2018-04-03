|Кардашян показала архивное фото матери и отчима, снятое в ванной
|03.04.2018 11:30
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TGIFПубликация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Мар 2018 в 7:03 PDT
Брюс Дженнер, родившийся родился 28 октября 1949 года, после развода с женой в 2015 году заявил, что является трансгендерной женщиной по имени Кейтлин Дженнер.Ранее Брюс Дженнер занимался спортом, стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике.Биологический отец Ким Кардашян, Роберт Кардашян родился 22 февраля 1944 года.Скончался он 30 сентября 2003 года от рака пищевода.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году.
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