Американская модель Ким Кардашян показала снимок из семейного архива. Кардашян показала маму и отчима Фото: kimkardashian / Instagram Фото модель опубликовала в Instagram 31 марта."TGIF", -- подписала она снимок.Аббревиатура означает "слава Богу, сегодня пятница". TGIF Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 30 Мар 2018 в 7:03 PDT Брюс Дженнер, родившийся родился 28 октября 1949 года, после развода с женой в 2015 году заявил, что является трансгендерной женщиной по имени Кейтлин Дженнер.Ранее Брюс Дженнер занимался спортом, стал олимпийским чемпионом по легкой атлетике.Биологический отец Ким Кардашян, Роберт Кардашян родился 22 февраля 1944 года.Скончался он 30 сентября 2003 года от рака пищевода.Ким Кардашян родилась 21 октября 1980 года в Лос-Анджелесе. Она участница седьмого сезона американского проекта "Танцы со звездами" и реалити-шоу "Семейство Кардашян", которое стартовало в 2007 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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