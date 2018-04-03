"Я буду просить об этом для сохранения объективности"

Перед допросом он заявил, что будет просить об отстранении от должности на время проведения расследования, пишет "Радио Свобода".

"Я буду просить об этом для сохранения объективности, чтобы не было никакого вмешательства в работу или комиссии, то своих подчиненных прокуроров" , - заявил Холодницкий.

Руководитель САП заметил, что увольнения не боится и считает, что его вряд ли удастся избежать.

Он также заявил, что из прессы узнал о том, что НАБУ и ГПУ подали жалобы в квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Напомним, что в кабинете Специализированного антикоррупционного прокурора ХОЛОДНИЦЬКИЙ нашли оборудования для прослушивания .

По информации "Украинской правды", НАБУ и Генпрокуратура несколько недель прослушивали кабинет антикоррупционного прокурора.