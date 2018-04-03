Явно нездоровые сёстры Савченко требуют от Президента США «наказать главврача» за «политические преследования», «устранение конкурентов» и «преследование независимых СМИ»

«Сестра её Вера» Савченко написала открытое письмо Трампу, в котором утверждает, что основной причиной публичного осуждения Надежды Савченко в Украине является ее политическая и антикоррупционная деятельность: «Прошу Вас на всех площадках международной дипломатии поднять вопрос о преследовании в Украине оппозиционных политиков, вопрос устранения конкурентов на предстоящих выборах президента Украины путем политического преследования оппонентов и наступление на СМИ, неподконтрольные власти Украины».

Напомню, сегодняшний президентский рейтинг Надежды Савченко — 0,7% при узнаваемости 95% (год назад было 2,7%, два года назад — 12%, а в июне 2016, через месяц после возвращения из России, её общий позитивный рейтинг составлял 45%). Это тупик. Будь узнаваемость ниже — это означало бы хотя какую-то возможность нарастить рейтинг за счёт тех, кто не знает политика. Но при 5% тех, кто не слышал о Наде, люфт нулевой. Её знают уже все — но никто не желает поддерживать.

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Сама технология «открытое письмо Трампу» — повод для отдельных насмешек. Это для Украины подобные методы довольно дики — нам самоуважение позволяет свободно шутить в комментариях к постам Трампа в соцсетях, но не искать заграничного»мессию». А вот в России это — совершенно обычная практика. Более того: существуют специальные сайты для «открытых писем Трампу», разъяснительные статьи «как правильно писать открытое письмо Трампу» и т.п. Не брезгует никто: ни бизнесмены, ни чиновники, ни «простые россияне». Так что откуда растут ноги у инициативы Веры, более чем очевидно: опять кремлёвские технологи поленились и облажались.

Но если это письмо таки дойдёт до Трампа, будет ещё смешнее: они что, действительно ожидают от Трампа возмущения по поводу ареста за терроризм агента России, прорвавшегося во власть Украины, у которой изымали оружие в стенах парламента?! Это в разгар скандала с «Новичком», на фоне массовой высылки российских дипломатов и представителей, закрытия российских СМИ в США и нового витка санкций?..

Гройсман был прав с проблемным психическим здоровьем Савченко: то ли это семейное, то ли передаётся воздушно-капельным путём.

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