Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий отказался участвовать в следственных действиях. Об этом он заявил после допроса в ГПУ, передает

"Пока не решен вопрос объективности, я участвовать в следственных действиях не буду. Но я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию", - заявил он.

Как сообщал Н.Холодницкий заявил, что будет просить отстранить его от должности на время следствия.

Ранее руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что его вызывают на допрос в НАБУ 3 апреля.

Напомним, ГПУ вместе с НАБУ проводит следственные действия в отношении руководителя САП Назара Холодницкого.

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