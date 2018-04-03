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В Италии не все согласны с высылкой российских дипломатов
03.04.2018 11:36
В Италии не все согласны с высылкой российских дипломатов В Италии назревает скандал из-за высылки двух российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, обвинившим Москву в отравлении агента британских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери.

Так против высылки выступили правые политические силы, которые одержали победу на парламентских выборах, передают «Известия».

Партия «Вперед, Италия!» планирует внести в парламент страны предложение об отмене антироссийского решения, не дожидаясь формирования нового правительства.

Они назвали решение властей незаконным. Среди партий, выступающих против высылки дипломатов — «Лига» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия!» Сильвио Берлускони и «Братья Италии» Джорджии Мелони.

«Если бы речь шла о некоей неотложной мере, с которой бы согласились в других политических партиях, это было бы приемлемо с конституционной точки зрения. А так как решение не отражает позицию большинства в парламенте, то и выглядит оно незаконным», — заявил депутат «Вперед, Италия!», член парламентского комитета по конституционным делам Лучио Малан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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