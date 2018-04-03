Народный депутат, член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка признан потерпевшим в уголовном производстве №52017000000000838 о фальсификации уголовных дел против него в Генеральной прокуратуре Украины.

Об этом говорится в постановлении Соломенского районного суда г. Киева, копия которого есть в распоряжении редакции.

В частности, согласно постановлению суда, уполномоченные лица Национального антикоррупционного бюро должны принять все процессуальные меры для привлечения Рыбалки Сергея Викторовича в качестве потерпевшего в соответствующем уголовном производстве.

Напомним, ранее НАБУ открыло уголовное производство №52017000000000838 по факту неправомерных действий должностных лиц Генеральной прокуратуры по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебными полномочиями, которое повлекло за собой тяжкие последствия, до шести лет лишения свободы).

Известно, что к делу по обращению народного депутата Виталия Куприя также были приобщены материалы о фабриковании дел в СБУ Сумской области при участии главы областного управления СБУ Владислава Косинского.

Уголовное производство было открыто после того, как экс-заместитель начальника департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры Дмитрий Сус в СМИ заявил о фальсификации дел против Рыбалки его департаментом. Кроме того, он также озвучил заказчика этой фальсификации – совладельца сети «АТБ» Геннадия Буткевича и исполнителя, который «координировал» работу прокуроров – экс-заместитель министра внутренних дел Владимир Евдокимов.

Как сообщают СМИ, недавно стало известно, что в показаниях на судебном процессе Дмитрий Сус прямо называл Буткевича «лучшим другом Луценко». По его словам, дела против Рыбалки были «100% заказными», а Буткевич «нарезал задачи», чтобы «создать Рыбалке как можно больше проблем».

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