Женская молодежная сборная России по гандболу лишена серебра ЧЕ-2017 из-за мельдония

Европейская гандбольная федерация приняла решение аннулировать результат женской молодежной сборной России на чемпионате Европы 2017 года, где команда стала серебряные призером, сообщает пресс-служба EHF во вторник.

Решение было принято после того, как были выявлены три случая нарушения антидопинговых правил российскими гандболистками на турнире в 2017 году.

Федерация гандбола России также оштрафована на 20 тыс. евро, а женская молодежная команда отстранена от участия в международных соревнованиях с испытательным сроком на два года.

Расследование в отношении российских гандболисток открыто после того как у трех спортсменок (Антонина Скоробогатченко, Мария Дувакина и Мария Дудина) был обнаружен запрещенный препарат "мельдоний". Все спортсменки были дисквалифицированы на 17 месяцев.

На решение EHF может быть подана жалоба в течение семи дней.

Чемпионат Европы между женских молодежных команд по гандболу состоялся летом 2017 года. Россиянки стали вторыми, первое место заняли француженки.