По состоянию на сейчас идентифицировано более 1,5 тысячи кадровых российских военных, участвовавших в аннексии Крыма. Об этом во время круглого стола "Насилие и пытки на оккупированном Донбассе: наказание неотвратимо" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает

"Только по Крыму идентифицированы с установочными данными, такими как место проживания, гражданство, биографические данные, более 1500 кадровых российских военных, участвовавших в аннексии Крыма", - заявил Тука.

Что касается событий на Донбассе, то, по его словам, установлено несколько десятков тысяч конкретных лиц, подозреваемых в совершении незаконных действий на территории Украины.

Как сообщал в марте 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал приказ об обеспечении жильем бывших украинских военнослужащих, которые после оккупации Крыма остались на полуострове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира