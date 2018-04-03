Заявления президента России Владимира Путина о наличии новейшего оружия - не более чем отвлекающий маневр.

"Это все для прикрытия других форм агрессии. Нет никаких ракет у Путина. Он послал сигнал миру, что готов к агрессии, но только не в прямом военном столкновении. Вот смотрите, почему в Солсбери была применена именно химическая нападение, почему кибератака? Именно в этих случаях Запад не имеет юридических механизмов равноценного ответа", - отметил в интервью "" редактор интернет-издания Newsader, российский журналист и публицист Александр Кушнарь, передает .

По его словам, Запад не может провести химическую атаку на территории России и другой страны, потому что существует конвенция о запрете химического оружия.

"Россия на нее плевала, так же как она плевала на остальные нормы международного и своего собственного национального права", - пояснил Кушнарь.

Он подчеркнул, если Западу придется дать какой-то масштабный военный ответ, это означает крупномасштабный военный конфликт с Россией.

"Естественно, что на второй вариант никто не пойдет. Неготовность к большому военному конфликту Запада с Россией - это большая проблема Запада. На самом деле при определенных условиях этот конфликт был бы даже правильным. Как мы видим, иных вариантов, кроме силового воздействия, Путин не понимает. Когда были разгромлены его наемники в Сирии он не смог ничего ответить, и отполз как шакал в фильме про Маугли. Но понимая, что Запад никак не сможет ответить, Путин будет иметь бесконечное число возможностей продолжать игру, которую он ведет много-много лет", - подытожил Кушнарь.

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