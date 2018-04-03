|Националисты понесли по Киеву - "Чемодан. Вокзал. Мальдивы"
|03.04.2018 11:44
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В центре Киева полицейские перекрыли движение транспорта по ул. Грушевского, Шелковичной и Арсенальной из-за марша националистов, который проходит сегодня утром. Об этом сообщает "Украинская правда".
Акцию проводят представители "Свободы", "Национального корпуса"
и "Правого сектора", цель - "деолигархизация" Украины. Они намерены
проследовать к зданиям правительства, парламента и Администрации
президента.
Среди митингующих присутствуют глава ВО Свобода Олег Тягнибок, координатор Правого сектора Андрей Тарасенко и представитель Нацкорпуса нардеп Олег Петренко. Националист скандируют: "Вместе - и до конца", "Слава нации", "Украина - превыше всего", "Революция", "Москалей на ножи".