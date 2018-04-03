Следуя примеру сестринской модели VW Crafter, MAN также запустит свой TGE в качестве электрического фургона. Начиная с июля MAN eTGE пойдет в серийное производство и предложит заказчикам диапазон до 160 километров.

MAN, принадлежащая Volkswagen Group, предложит электрический автомобиль мощностью 100 кВт и грузоподъемностью до 1700 килограммов, информирует svodka.net.

ETGE — первый серийный автомобиль MAN с чисто электрическим приводом. Из технических характеристик также известно, что крутящий момент двигателя составляет 290 Нм, который сразу же доступен во всем диапазоне скоростей, что обеспечивает довольно проворное управление. В сочетании с максимальной скоростью, ограниченной до 90 км / ч, это приводит к потреблению энергии приблизительно в 20 кВт ч на 100 километров.

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Батарейные модули у машины установлены в полу и имеют ёмкость 36 кВт ч. Что касается времени зарядки, MAN дает следующий обзор:

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«С зарядной станцией 40 кВт 80 процентов батареи заполняется через 45 минут. На стеновом блоке с трехфазным током MAN eTGE может быть полностью заряжен только через пять с половиной часов, зарядка при напряжении 220 В требует около 9 часов. В идеале батарея теряет только 15% от ее емкости в течение десяти лет и около 2000 циклов зарядки. Кроме того, отдельные модули взаимозаменяемы.»

Неудивительно, что будущий электрокар имеет практически идентичную производительность с eCrafter . И TGE, и Crafter, и e-Crafter производятся в Польше на одной линии. Не трудно догадаться, где будет производиться eTGE.

Цена на e-van составит около 69 500 евро.

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Прежде только, MAN нацеливается на службы доставки в качестве целевых групп для eTGE, опираясь на статистику, согласно которой три четверти всех транспортных средств внутри города укладываются в дневные 160 километров. Первые контракты на продажу уже подписаны. На данный момент известно, что фургон будет использоваться в городских районах Германии, Австрии, Бельгии, Франции, Норвегии и Нидерландов.

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