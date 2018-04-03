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Глава Госпогранслужбы сообщил, что биометрическим паспортом при въезде в Украину воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. – россияне
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03.04.2018 11:46
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Обязательную фиксацию биометрических данных въезжающих в Украину
иностранцев проводят согласно списку, утвержденному Советом
национальной безопасности и обороны Украины, в него входит 70
стран, в том числе и Россия, рассказал глава Госпогранслужбы Петр
Цигикал. Цигикал: В российской прессе много было сказано о
том, что мы хотим ограничить права и свободы граждан РФ. Но к
законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов Фото:
dpsu.gov.ua "Система биометрического контроля успешно работает во
всех авиационных и международных пунктах пропуска на границе с ЕС.
Обязательную фиксацию биометрических данных используют согласно
списку, утвержденному СНБО (Советом национальной безопасности и
обороны Украины. – ). В этот список входит 70 стран, в том
числе и Россия. На сегодня биометрией воспользовались 136 тыс.
человек, из них 96 тыс. – россияне. Из России к нам люди едут
в основном по коммерческим делам и к родственникам. В российской
прессе много было сказано о том, что мы хотим ограничить права и
свободы граждан РФ. Но к законопослушным гражданам у нас нет
никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных. Такую
систему имеют многие страны", – отметил он.Цигикал добавил, что
идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, уменьшает
риски и повышает пограничную безопасность Украины, "в том числе
относительно попадания на нашу территорию террористов, в частности
агентуры РФ, которые могут проходить границу по другим
документам"."Поэтому россиян это так и напугало. Вспомним, хотя бы,
задержание и на Кучургане полковника ФСБ Валерия Гратова. Он
следовал по чужому паспортному документу и готовился занять высокую
должность в Приднестровье", – сказал глава Госпогранслужбы.10 июля
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял
решение ввести биометрический контроль для въезжающих в страну
иностранцев. Секретарь СНБО Александр Турчинов отмечал, что мера в
первую очередь касается российских граждан.В МИД РФ инициативу
Украины назвали выстраиванием нового "железного
занавеса", чтобы не допустить общения россиян и украинцев.С 1
января 2018 года на украинской границе заработала система
фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без
гражданства из 70 государств миграционного риска, в
том числе из Российской Федерации.Для пересечения границы
граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический
паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники.
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