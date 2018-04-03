Обязательную фиксацию биометрических данных въезжающих в Украину иностранцев проводят согласно списку, утвержденному Советом национальной безопасности и обороны Украины, в него входит 70 стран, в том числе и Россия, рассказал глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. Цигикал: В российской прессе много было сказано о том, что мы хотим ограничить права и свободы граждан РФ. Но к законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов Фото: dpsu.gov.ua "Система биометрического контроля успешно работает во всех авиационных и международных пунктах пропуска на границе с ЕС. Обязательную фиксацию биометрических данных используют согласно списку, утвержденному СНБО (Советом национальной безопасности и обороны Украины. – ). В этот список входит 70 стран, в том числе и Россия. На сегодня биометрией воспользовались 136 тыс. человек, из них 96 тыс. – россияне. Из России к нам люди едут в основном по коммерческим делам и к родственникам. В российской прессе много было сказано о том, что мы хотим ограничить права и свободы граждан РФ. Но к законопослушным гражданам у нас нет никаких вопросов, просто проводится фиксация их данных. Такую систему имеют многие страны", – отметил он.Цигикал добавил, что идентификация и верификация лиц, пересекающих границу, уменьшает риски и повышает пограничную безопасность Украины, "в том числе относительно попадания на нашу территорию террористов, в частности агентуры РФ, которые могут проходить границу по другим документам"."Поэтому россиян это так и напугало. Вспомним, хотя бы, задержание и на Кучургане полковника ФСБ Валерия Гратова. Он следовал по чужому паспортному документу и готовился занять высокую должность в Приднестровье", – сказал глава Госпогранслужбы.10 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев. Секретарь СНБО Александр Турчинов отмечал, что мера в первую очередь касается российских граждан.В МИД РФ инициативу Украины назвали выстраиванием нового "железного занавеса", чтобы не допустить общения россиян и украинцев.С 1 января 2018 года на украинской границе заработала система фиксации биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства из 70 государств миграционного риска, в том числе из Российской Федерации.Для пересечения границы граждане стран миграционного риска должны иметь биометрический паспорт, иначе отпечатки пальцев будут снимать пограничники. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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