Также в солдата конфисковали имущество

"Опозорил имя воинской части. На Тернопольщине 26-летний осужденный, а на 2015 год - солдат С., умышленно, без уважительных причин и без разрешения командования в / ч в конце сентября второго года войны самовольно оставил на 11 дней расположение части. И уже через три недели, 30 октября, снова решил спрятаться от службы. не явившись вовремя в расположение в / ч с лечебного учреждения, так провел 2,5 месяца по собственному усмотрению " , - сообщил военный прокурор сил АТО Олег Сенюк в Facebook .

По данным Сенюка, в ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

Тернопольский горрайонный Тернопольской области при назначении ему наказания учел тяжесть преступления, а также уже наличие у него судимости в прошлом - по ч. 4 ст. 187, п.6 ч. 2 ст. 115, а также по ч. 4 ст. 407 УК Украины, и вынес окончательный приговор - 11 лет лишения свободы и конфискация имущества.