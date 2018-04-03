Чтобы побороть коррупцию в стране, антикоррупционные органы должны обратить пристальное внимание на электронные декларации отечественных чиновников. Об этом заявил народный депутат Украины, руководитель политической партии “За життя” Вадим Рабинович в эфире авторской программы “Кто кому Рабинович” на телеканале “112 Украина”, передает .

“Что касается электронного декларирования, то не может такого быть, чтобы чиновники, не работающие ни одного дня, открыто декларировали миллиарды доходов. Не может такого быть — ни в разумном государстве, ни в дурном, ни в каком. Для того, чтобы искоренить в стране коррупцию, власть обязана на это реагировать”, — считает парламентарий.

По его словам, яркий пример сомнительных доходов — экс-глава Администрации президента времен Януковича, один из лидеров “Оппозиционного блока” Сергей Левочкин.

“Знаете, в чем различие у меня с этими "левочкиными", "бойками" и другими? Я никогда в жизни не работал в государственных учреждениях. Вот, например, господин Левочкин был чиновником всю жизнь, ни дня нигде больше не работал, сестра его нигде не работала — и они спокойно покупают недвижимость за миллиарды”, — возмутился Вадим Рабинович, потребовав от Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) отреагировать на эту информацию.

Политик также вспомнил о документе, который был опубликован в СМИ, где власть приказала его “мочить”.

“Для меня Корчак (Наталья Корчак, экс-глава НАПК, — ред.) запомнилась тем, что она получила из Администрации президента бумагу, где требовали "мочить" Тимошенко (лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, — ред.) и Рабиновича. Она действительно затеяла полную проверку моей декларации, аж на целые четыре месяца, но, знаете, очень трудно найти черную кошку в темной комнате, когда там ее нет”, — заявил руководитель партии “За життя”.

Вадим Рабинович также напомнил, что “к счастью” ранее не работал в госорганах “ни при Януковиче, ни при Ющенко, ни при других”.

“И, в отличие от этих проходимцев, я никогда не жил за государственный счет. Поэтому мне намного проще жить и отчитываться. Я работал в бизнесе, у меня все прозрачно и ясно. Если же по декларациям чиновников не открыто ни одного уголовного дела, то что-то тут не так. Если могут спокойно ни одного дня не работающие чиновники декларировать двухмиллиардные виллы, значит в стране не работают антикоррупционные органы”, — констатировал народный депутат.

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