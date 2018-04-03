В Краматорске взволнованная женщина обратилась в отдел полиции и сообщила о сбежавшем из дома сыне после конфликта с отчимом. Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Донецкой области.

Известно, что на поиски мальчика бросились сотрудники ювенальной превенции и уголовного розыска, а все патрули города получили ориентировку. Также к розыску был привлечен инспектор-кинолог из Хмельницкой области Олег холод, который со своей "напарницей" по кличке Гера несет службу в Донецкой области в рамках ротации.

Так, поиски ребенка начались с места его проживания, где собака сразу взяла след. Полтора километра лабрадор вел полицейских в темноте, полагаясь на острый нюх. Примерно через полчаса сбежавший мальчик был найден.

"Сложность была в том, что мы сначала не знали, где искать ребенка - город-то большой. Но собака прошла хорошо по запаховым следам и указала на дом, в котором, как стало известно позже, и находился мальчик", - рассказал Олег холод.

Правоохранители выяснили, что беглец пришел к другу и просидел у него под кроватью, пока родные и полиция ночью искали его по всему городу.

С женщиной и ее сыном правоохранители провели беседу, объяснив ему, как опасно оставаться без присмотра взрослых на улице.

Полицейский кинолог и 4-летняя лабрадор Гера, которая специализируется на розыске людей в Донецкой области, работают на местах преступлений со следственно-оперативными группами полиции, а также участвуют в патрулировании.

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