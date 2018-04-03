|Джамала показала перше фото з новонародженим сином (ФОТО)
|03.04.2018 11:53
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Рівно тиждень тому, 27 березня, співачка та тренер "Голосу країни" Джамала вперше стала мамою, народивши сина Еміра-Рахмана. Зіркову матусю вже виписали з пологового і разом з малюком співачка вже вдома, тож чому б не поділитися першим фото?
На світлині, яка сьогодні з'явилася у Інстаграмі Джамали, малюка не видно, але можна здогадатися, що хлопчик спить у колисці, до якої прикріплено оберемок повітряних кульок.
"Добрий ранок!Краще місце на Землі. Наш перший тиждень разом", - написала зірка.
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