Ранее Губерниев нарвался на травлю в сети после того, как провел митинг в Москве в поддержку Владимира Путина.

Знаменитый биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев внесен в базу «Миротворца». Скандальный спортивный журналист попал в раздел «Чистилище» по нескольким причинам, информирует svodka.net.

«Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Крыма», — сказано в описании нарушений Губерниева на сайте «Миротворца».

Кроме того отмечается, что в 2014 году комментатор работал ведущим на концерте «Дни Москвы в Севастополе».

Напомним, что российский комментатор унизительно высказался о бойкоте Украиной Кубка мира по биатлону в Тюмени.

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Ранее Губерниев нарвался на травлю в сети после того, как провел митинг в Москве в поддержку Владимира Путина.

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