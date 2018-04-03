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Порядок в центре Киева обеспечивают 1,5 тыс. правоохранителей – полиция
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03.04.2018 11:54
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Движение автотранспорта на улице Грушевского в Киеве перекрыто, в
полиции заявили, что в центре столицы увеличат количество пеших
патрулей, также будут работать кинологи со служебными собаками и
специалисты взрывотехнической службы. В центре Киева 3
апреля проходит марш националистических сил Фото:
kyiv.npu.gov.ua "Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной
гвардии Украины будут нести службу в местах массового пребывания
людей, где в основном и планируется проведение мероприятий. На этой
территории частично ограничат движение автотранспорта. Кроме того,
в центре города будет увеличено количество пеших патрулей, будут
работать кинологи со служебными собаками, специалисты
взрывотехнической службы", – сказано в сообщении.По данным
"Интерфакс-Украина", движение транспорта перекрыто по улице
Грушевского. В центре Киева 3 апреля проходит марш
националистических сил "За Украину без олигархов".
Националисты провели митинг у Кабинета Министров и намерены идти к
Верховной Раде и Администрации Президента.Как заявил руководитель
ВО "Свобода" Олег Тягнибок, националисты требуют принятия
"антиолигархического пакета изменений", который включает в себя
законопроекты о возвращении средств из офшоров, ликвидации частных
монополий, а также о прогрессивной шкале налогообложения. Кроме
того, националисты требуют изменений в избирательное
законодательство и принятия закона об импичменте президента.
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