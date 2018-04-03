Движение автотранспорта на улице Грушевского в Киеве перекрыто, в полиции заявили, что в центре столицы увеличат количество пеших патрулей, также будут работать кинологи со служебными собаками и специалисты взрывотехнической службы. В центре Киева 3 апреля проходит марш националистических сил Фото: kyiv.npu.gov.ua "Сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут нести службу в местах массового пребывания людей, где в основном и планируется проведение мероприятий. На этой территории частично ограничат движение автотранспорта. Кроме того, в центре города будет увеличено количество пеших патрулей, будут работать кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы", – сказано в сообщении.По данным "Интерфакс-Украина", движение транспорта перекрыто по улице Грушевского. В центре Киева 3 апреля проходит марш националистических сил "За Украину без олигархов". Националисты провели митинг у Кабинета Министров и намерены идти к Верховной Раде и Администрации Президента.Как заявил руководитель ВО "Свобода" Олег Тягнибок, националисты требуют принятия "антиолигархического пакета изменений", который включает в себя законопроекты о возвращении средств из офшоров, ликвидации частных монополий, а также о прогрессивной шкале налогообложения. Кроме того, националисты требуют изменений в избирательное законодательство и принятия закона об импичменте президента. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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