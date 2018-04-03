|Цукерберг прокомментировал критику Facebook со стороны Apple
|03.04.2018 11:55
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Цукерберг считает, что глава Apple говорил неправдуОснователь социальной сети Facebook прокомментировал слова главы Apple Тима Кука, который заявил, что в его компании утечка данных пользователей невозможен.
Он также назвал ситуацию с Cambridge Analytica очень серьезной, и отметил необходимость ввести в сфере инородное регулирования, передает Vox .
Цукерберг критически оценил высказывания Тима Кука.
"Я нахожу его аргументы потрясающими. Однако, они нисколько не соответствуют истине", - заявил глава Facebook.
Напомним, что по масштабным розлидування журналистов, компания Cambridge Analytica , которая изучала предпочтения избирателей в интересах Дональда Трампа, использовала данные Facebook о более чем 50 млн пользователей без их согласия. 20 марта британский телеканал Channel 4 опубликовал третью часть расследования о компании Cambridge Analytica. В нем показали кадры, снятые скрытой камерой. На них отстранен гендиректор Александр Никс рассказывает, как его компания организовала для Трампа всю кампанию в интернете и на телевидении и именно на данных Cambridge Analytica строилась вся стратегия.
На основании этих данных компания во время выборов президента США показывала пользователям ангажированную политическую рекламу. В Facebook заявили, что не имеют отношения к деятельности компании Cambridge Analytica.
Капитализация Facebook за неделю упала на 58 млрд долларов .