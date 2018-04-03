Цукерберг считает, что глава Apple говорил неправду

Он также назвал ситуацию с Cambridge Analytica очень серьезной, и отметил необходимость ввести в сфере инородное регулирования, передает Vox .

Цукерберг критически оценил высказывания Тима Кука.

"Я нахожу его аргументы потрясающими. Однако, они нисколько не соответствуют истине", - заявил глава Facebook.