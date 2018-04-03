За прошедшие сутки в зоне проведения вооруженных действий на Донбассе было зафиксировано 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, все они были на донецком направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает

Все 20 обстрелов были определены как прицельные, в одном случае украинским военным пришлось открывать огонь.

На луганском направлении не было зафиксировано ни одного обстрела.

"В результате обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины не пострадал", - сказал Д.Гуцуляк.

Как сообщал за время АТО через подрыв на взрывчатке погибли более 2,5 тыс. гражданских.

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