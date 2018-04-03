Нардепы рассматривают ранее включенные в повестку дня законопроекты по е-декларированию

Верховная Рада приступила к рассмотрению двух законопроектов в сфере финансового контроля представителей общественных организаций, которые занимаются антикоррупционной деятельностью.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после того, как народные депутаты отказались включить в повестку дня ряд недавно зарегистрированных законопроектов относительно е-декларирования,председатель парламента вынес на рассмотрение два законопроекта, ранее зарегистрированные и включенные в повестку дня сессии.

В настоящее время парламентарии рассматривают законопроект (№6271) о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции относительно особенностей финансового контроля отдельных категорий лиц, инициированных лидером фракции "Батькивщина" Юлией Тимошенко и группой народных депутатов в марте 2017 года, и включенного в повестку дня сессии 22 марта нынешнего года.

Кроме того, народные депутаты рассматривают президентский законопроект (№6674) о внесении изменений в законодательные акты относительно обеспечения открытости для общества информации о финансировании общественных объединений и использование международной технической помощи, который был зарегистрирован в парламенте в июле прошлого года и ранее включен в повестку дня.

Народные депутаты не поддержали предложение спикера рассматривать инициативу по сокращенной процедуре. Таким образом, данные законопроекты проходят полную процедуру рассмотрения.

Ранее во вторник Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня законопроектов, касающихся отмены или отсрочки подачи электронных деклараций для общественных активистов. Как передает во вторник корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование о включении в повестку дня законопроекты №8120, №8121, №8209, №8209-1, но ни разу голосование не было результативным (для принятия решения необходимо, согласно регламенту, 226 голосов).

Народные депутаты довольно долго обсуждали вопрос включения в повестку дня данных законопроектов. А.Парубий два раза на утреннем пленарном заседании дал поручение комитету Верховной Рады по вопросам предотвращения коррупции рассмотреть законопроекты, чтобы внести их на рассмотрение в зал. В результате А.Парубий отметил, что порядок позволяет включать в повестку дня законопроекты, даже если по ним нет решения профильного комитета.

В сессионном зале произошла оживленная дискуссия вокруг вопроса включения в повестку дня данных законопроектов. Руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк заявил, что слова представителя фракции коалиции расходятся с действиями. "Слова одни, а действия другие. Общественные организации, которые контролируют власть, несут реальную угрозу для олигархата", – сказал О.Березюк.

В свою очередь заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Соболев обвинил лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова в том, что они прикрывают чиновников, и его часть не дает необходимое количество голосов для включения в повестку дня законопроектов, которые отменяют или дают отсрочку для е-декларации общественных активистов.

"Вы не сориентировались… Вы прикрываете чиновников, которые должны давать декларации. Правильной дорогой идете", - отметил С.Соболев.

В то же время, А.Парубий отметил, что за отмену электронных деклараций выступают президент Украины, фракции "Народный фронт", "Батькивщина", "Самопомич" и "Блок Петра Порошенко".