Верховная Рада Украины отказалась рассматривать во вторник законопроект об отмене нормы, обязывающей представителей общественных негосударственных организаций, занимающихся вопросами противодействия коррупции, подавать электронные декларации.

Включение этого вопроса в повестку дня поддержали лишь 195 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В марте 2017 года Рада приняла закон, которым приравняла антикоррупционных активистов к представителям власти и обязала их подавать декларации. Тогда западные партнеры Киева резко раскритиковали эту норму и потребовали ее отменить.

Однако депутаты до сих пор не рассмотрели необходимые законопроекты. Представительство ЕС в Украине ранее заявило, что инициатива обязать подавать электронные декларации представителей негосударственных организаций противоречит достижениям власти в вопросе декларирования и требовало отменить декларации.

Представители общественных организаций считают, что подобная норма существенно осложнит возможности для международных партнеров Украины инвестировать в борьбу с коррупцией, а также делает "антикоррупционные организации потенциальными мишенями для запугивания и преследования со стороны власти".

"Хит сегодняшних выступлений на трибуне - пламенные призывы отменить поправки про декларации активистов в исполнении тех, кто еще год назад за эти поправки лично голосовал.

Лидеры БПП и Народного фронта - Артур Герасимов, Максим Бурбак, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и иже с ними не просто голосовали, но потом еще и ликовали и злорадствовали.

А теперь героически призывают (!), нет, гневно требуют (!!) все это отменить... Мелко.

Ну признали бы, мол, да, выспылили, бывает, простите нас недалеких, вот теперь исправляем.

Так нет же начинаются эти танцы с бубнами.

Но больше только во всей этой маразматической ситуации удивляет упрямство, уверенность и вдохновение с которой фракции БПП и Народный фронт забивают гвозди в крышку рейтингов своих лидеров - Петра Порошенко и Арсения Яценюка." - Заявил нардеп Мустафа Найем.

"Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня законопроектов, касающихся отмены или отсрочки подачи электронных деклараций для общественных активистов.



Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование о включении в повестку дня законопроекты №8120, №8121, №8209, №8209-1, но ни разу не было достаточных 226 голосов.



Это " наш ответ Чемберлену", упорно не видящего текущего гаранта следующим Президентом Украины. Иллюзии Банковой по этому поводу похоже растают, как поздний апрельский снег в Киеве. А значит и косить дальше под своих смысла нет.



Посмотрим, что именно ждет второе чтение закона о " Антикорупционном Суде".

А заодно и текущего премьер-министра Гройсмана. Гаранту и его молодой команде безотлагательно нужно РЕШЕНИЕ.

Время начинает работать против них. А перегнать время не реально.

Даже если ты мистер " Инкогнито"." - Высказал мнение политический аналитик Руслан Бизяев.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира