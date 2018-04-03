Украинец и трое россиян якобы собирали секретные военные карты

Сотрудники ФСБ России в Екатеринбурге, Симферополе и Омске задержали троих россиян и одного украинца, которые якобы собирались передать секретные военные карты иностранной стороне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Свердловской области, информирует svodka.net.

«Пресечена деятельность группы лиц, причастных к незаконному сбору для последующей передачи иностранной стороне секретных топографических материалов военного назначения. Так, одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в городах Екатеринбург, Симферополь и Омск были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба Вооруженных сил РФ», — отметили в спецслужбе.

Задержанным были объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, подпадающих под статьи УК РФ «Государственная измена» и «Шпионаж».

«Все задержанные признали, что своими действиями создавали угрозу безопасности РФ и отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем. Ранее один из задержанных уже привлекался к ответственности за совершение преступления, предусмотренного статье УК РФ «Госизмена», — добавили в ФСБ.

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Напомним, 11 февраля ФСБ России задержала в оккупированном Симферополе гражданина Украины Константина Давыденко, который якобы собирал и передавал украинским спецслужбам сведения о деятельности частей Росгвардии и Федеральной службы безопасности.

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