В 2017 году было зафиксировано 50 обстрелов украинских пограничников боевиками, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. Цигикал заявил, что 19 тыс. сотрудников Госпогранслужбы прошли службу в районе АТО Фото: dpsu.gov.ua "С начала войны пропавшими без вести считаются пять пограничников. К сожалению, мы не можем утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых", – отметил он.Цигикал добавил, что снижения напряжения на Донбассе не происходит. Он подчеркнул, что в 2017 году было зафиксировано 50 обстрелов украинских пограничников боевиками.Глава Госпогранслужбы заявил, что 19 тыс. сотрудников ведомства прошли службу в районе АТО."По финансовому обеспечению мы идем на уровне с ВСУ и НГУ (Вооруженными силами и Национальной гвардией Украины. – ). Если вспомнить 2014 год, то наш военнослужащий получал где-то около от 900 до 1,2 тыс. грн. Это рядовой состав. Когда началась война, пограничник на эти деньги должен был как-то выживать. Тогда мы направляли людей по ротации, люди начали писать рапорта и уходить. Сегодня мы практически приостановили ротацию. Мы говорим: если ты здесь призвался, доброволец, – пожалуйста. И у нас нет проблем с востоком. Есть люди, которые хотят служить. Соответственно, они мотивированы, и это сокращает риски, его туда никто не загоняет, от семьи никто не отрывает", – сказал он.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко заявил в августе 2017 года, что с начала войны погибло 3178 украинских военнослужащих. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки цигикал заявил пограничников что украины Теги: война в украине