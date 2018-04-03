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В Госпогранслужбе сообщили что с начала войны на Донбассе погибло 70 пограничников, еще 429 получили ранения
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03.04.2018 12:02
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В 2017 году было зафиксировано 50 обстрелов украинских
пограничников боевиками, заявил глава Госпогранслужбы Петр Цигикал.
Цигикал заявил, что 19 тыс. сотрудников Госпогранслужбы прошли
службу в районе АТО Фото: dpsu.gov.ua "С начала войны пропавшими
без вести считаются пять пограничников. К сожалению, мы не можем
утверждать, живы они или нет, но до того момента, пока не будет
четкого понимания, надежда жива и мы будем считать их без вести
пропавшими. На сегодня у нас 70 погибших, 429 раненых", – отметил
он.Цигикал добавил, что снижения напряжения на Донбассе не
происходит. Он подчеркнул, что в 2017 году было зафиксировано
50 обстрелов украинских пограничников боевиками.Глава
Госпогранслужбы заявил, что 19 тыс. сотрудников ведомства прошли
службу в районе АТО."По финансовому обеспечению мы идем на уровне с
ВСУ и НГУ (Вооруженными силами и Национальной гвардией
Украины. – ). Если вспомнить 2014 год, то наш
военнослужащий получал где-то около от 900 до 1,2 тыс. грн. Это
рядовой состав. Когда началась война, пограничник на эти деньги
должен был как-то выживать. Тогда мы направляли людей по ротации,
люди начали писать рапорта и уходить. Сегодня мы практически
приостановили ротацию. Мы говорим: если ты здесь призвался,
доброволец, – пожалуйста. И у нас нет проблем с востоком. Есть
люди, которые хотят служить. Соответственно, они мотивированы, и
это сокращает риски, его туда никто не загоняет, от семьи никто не
отрывает", – сказал он.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Начальник
Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко
заявил в августе 2017 года, что с начала войны погибло 3178
украинских военнослужащих.
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