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Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет
03.04.2018 12:03
Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет
Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал
Боевики продолжают срывать "пасхальное перемирие" - за прошедшие сутки зафиксировано 20 обстрелов.
Сутки в АТО: 20 обстрелов, потерь нет Фото: из открытых источников

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО .

На Донецком направлении с 82 мм минометов враг вел огонь по укреплениям ВСУ в Песках. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия обстреляны защитники Шахты Бутовка.

Кроме этого, гранатометы враг применил по нашим позициям неподалеку Каменки и Авдеевки, а крупнокалиберные пулеметы - часто близко Водяного.

Также под огонь из стрелкового оружия попали защитники Талаковка, Павлополь, Гнутово, Водяного и Широкино.

Вследствие вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

На Луганском направлении прошедшие сутки режим полного прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск придерживался в полной мере.

Ранее сообщалось, что боевики 10 раз обстреляли украинских военных в третий день "пасхального" перемирие на Донбассе .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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