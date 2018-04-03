Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков отреагировал на открытие против него нового дела в России, заявив "служу украинскому народу". Об этом министр написал в своем микроблоге в Twitter, передает

"Служу украинскому народу!" - написал Аваков, распространив при этом информацию по поводу открытия против него дела в России.

Напомним, СК РФ возбудил уголовное дело против министра внутренних дел Арсена Авакова, обвинив его в "воспрепятствовании свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России".

Накануне выборов президента РФ, состоявшихся 18 марта, Аваков сообщил, что в день проведения этого голосования россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.

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