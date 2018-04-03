Во вторник, 3 апреля, руководство "Укрзализныци" приняло решение отложить повышение тарифов, которое было запланировано на 1 апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

В "Укрзализныце" отметили, что соответствующий приказ о повышении тарифов на железнодорожные перевозки должны еще утвердить в Министерстве инфраструктуры.

""Укрзализныця" тоже с 1 апреля планировала индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом. Но соответствующий приказ Министерства инфраструктуры Украины пока еще находится на рассмотрении в причастных министерствах и ведомствах", - говорится в сообщении.

Известно, что согласно консолидированного финансового плана компании на 2018 год предусмотрено индексацию тарифов на перевозку пассажиров во внутреннем сообщении в 2018 году с 1 апреля на 12 % и с 1 октября на 12 %, что в среднем за год составит 12,4%.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в 2018 году "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских перевозок как минимум на 20%.

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