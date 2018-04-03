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Актрису сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Район Мелроуз" Лунер обвинили в домогательствах
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03.04.2018 12:10
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Американскую актрису Джейми Лунер обвинили в совращении в 1998 году
несовершеннолетнего. Истец заявляет, что Лунер принудила его к
групповому сексу Фото: kinopoisk.ru Об этом сообщает TMZ.Оливер
заявил, что Лунер приставала к нему в 1998 году, на вечеринке,
которую устроила в собственном доме. Он уверяет, что актриса дала
ему метамфетамин и принудила к оральному сексу.На тот момент
Оливеру было 16 лет. По его словам, Лунер подключила к сексу своего
визажиста. Брат Оливера якобы стал свидетелем происходящего.Лицо,
называющее себя пострадавшей стороной, требует от актрисы выплаты
ему $250 млн моральной компенсации.Джейми Лунер родилась 12 мая
1971 года. Она наиболее известная по ролям в сериалах "Район
Мелроуз", "Профайлер", "Все мои дети".В начале октября 2017 года в
Голливуде возник большой секс-скандал, после того как газета The
New York Times опубликовала расследование о сексуальных
домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис
и подчиненных.Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара
Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер,
Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами
столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны
Вайнштейна.По данным New York Post, около 100 женщин уже
обвинили продюсера в домогательствах или
изнасилованиях.Расследования против Вайнштейна проводит полиция
в США и Великобритании. 12 февраля генеральный
прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский
иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein
Company. В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался
сотрудниц своей компании, но руководство, в том числе его брат,
бездействовали, несмотря на убедительные доказательства поступков
продюсера.
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