Американскую актрису Джейми Лунер обвинили в совращении в 1998 году несовершеннолетнего. Истец заявляет, что Лунер принудила его к групповому сексу Фото: kinopoisk.ru Об этом сообщает TMZ.Оливер заявил, что Лунер приставала к нему в 1998 году, на вечеринке, которую устроила в собственном доме. Он уверяет, что актриса дала ему метамфетамин и принудила к оральному сексу.На тот момент Оливеру было 16 лет. По его словам, Лунер подключила к сексу своего визажиста. Брат Оливера якобы стал свидетелем происходящего.Лицо, называющее себя пострадавшей стороной, требует от актрисы выплаты ему $250 млн моральной компенсации.Джейми Лунер родилась 12 мая 1971 года. Она наиболее известная по ролям в сериалах "Район Мелроуз", "Профайлер", "Все мои дети".В начале октября 2017 года в Голливуде возник большой секс-скандал, после того как газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных.Актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Эшли Джадд, Роуз Макгоун, Люсия Столлер, Мира Сорвино, Розана Аркетт заявили о том, что знали или сами столкнулись с сексуальными домогательствами со стороны Вайнштейна.По данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или изнасилованиях.Расследования против Вайнштейна проводит полиция в США и Великобритании. 12 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company. В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц своей компании, но руководство, в том числе его брат, бездействовали, несмотря на убедительные доказательства поступков продюсера. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



