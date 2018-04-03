Так, 1 апреля 2018 года в лотерее “Лото-Забава” сорван джекпот в размере 3 млн грн. Об этом сообщил оператор государственных лотерей “М.С.Л.”, передает .

Счастливый билет был куплен на официальном сайте оператора. И по информации “М.С.Л.”, это первый джекпот, выигранный онлайн.

"Оператор государственных лотерей "М.С.Л." приглашает счастливчика стать почетным участником "Клуба миллионеров "М.С.Л.", посетить Киев и принять участие в подарочной программе "Два дня из жизни миллионера". Кроме того, любимцу фортуны предстоит участие в прямом эфире "Лото-Забава" и личное поздравление от ведущих телерозыгрыша - Ларисы Руснак и Анатолия Гнатюка, которые вручат новоиспеченному мультимиллионеру подарочный чек на 3 млн грн", - сообщили в "М.С.Л.".

В компании напомнили, что ранее игрокам “Лото-Забавы” уже удавалось выигрывать крупные суммы благодаря купленным в Интернете лотерейным билетам. В прошлом году одним из таких счастливчиков стал Анатолий Юрченко из Борисполя. О том, как он провел свои “Два дня из жизни миллионера”, можно узнать тут.

В целом же лотерея “Лото-Забава” сделала миллионерами уже 287 украинцев. Восемь миллионеров появились только в этом году.

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