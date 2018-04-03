Пожар в ТЦ возник из-за короткого замыкания

"Вероятно, может быть короткое замыкание", - доложили главе ведомства Александру Бастрыкину во время рабочей поездки в Кемерово, передает ТАСС .

По версии следствия, очаг возгорания находился в Батутные центре на территории детского комплекса. Следователи сообщили, что кабели высокого напряжения были проложены через весь зал комплекса "в нарушение всех правил".

Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими [поролоновыми] кубиками".

Напомним, что 25 марта утром в российском городе Кемерово, в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня" начался пожар. Огонь начал распространяться на четвертом этаже, где расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра.

Количество погибших, согласно официальной версии следствия, составила 64 человека . Из них - 41 ребенок.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что наиболее вероятная причина пожара в ТЦ в Кемерово связана с замыканием электропроводки.