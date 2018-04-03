|Будет новая война, погибнут тысячи: уже названы сроки
|03.04.2018 12:13
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Есть риск, что через 10 лет в мире разгорится массовое военное противостояние, в ходе которого погибнут тысячи людей, пишет со ссылкой на и .
Коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд призвал международное общество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе.
«Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее только у нас будет война с Ираном через 10-15 лет», — подчеркнул принц.
32-летний Мухаммед бен Салман, который в июне 2017 года был неожиданно назначен отцом-королем наследником престола, не первый раз выступает с призывами к мировому сообществу безотлагательно обуздать Иран. В ноябре прошлого года он назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером».
На прошлой неделе в Белом доме во время встречи с президентом Дональдом Трампом принц Мухаммед бен Салман обсуждал противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» и ситуацию в Йемене.