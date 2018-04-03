Есть риск, что через 10 лет в мире разгорится массовое военное противостояние, в ходе которого погибнут тысячи людей, пишет со ссылкой на и .

Коронованный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд призвал международное общество усилить экономическое и политическое давление на Иран, чтобы избежать прямой военной конфронтации в регионе.

«Если мы не преуспеем в том, что пытаемся сделать, скорее только у нас будет война с Ираном через 10-15 лет», — подчеркнул принц.

32-летний Мухаммед бен Салман, который в июне 2017 года был неожиданно назначен отцом-королем наследником престола, не первый раз выступает с призывами к мировому сообществу безотлагательно обуздать Иран. В ноябре прошлого года он назвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи «новым Гитлером».

На прошлой неделе в Белом доме во время встречи с президентом Дональдом Трампом принц Мухаммед бен Салман обсуждал противодействие Ирану, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство» и ситуацию в Йемене.

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