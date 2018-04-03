Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий после допроса в Генеральной прокуратуре Украины сообщил, что отказался участвовать в следственных действиях, сообщает Интерфакс Украина .

По словам главы САП, он изменит свое решение только после смены подследственности уголовного производства.

Также Холодницкий отметил, что сотрудник ГПУ, который занимается его дело, является фигурантом в производствах его ведомства, следовательно он не ожидает объективности в отношении себя.

"Была попытка провести следственные действия - в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, следовательно я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство, - рассказал Холодницкий. - Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях".

Вместе с тем он заверил: "Я готов давать все показания и отстаивать свою позицию с защитой или без".

Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров отстранить его с занимаемой должности на время проведения расследования.

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