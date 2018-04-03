|Холодницкий отказался участвовать в следствии
|03.04.2018 12:14
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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий после допроса в Генеральной прокуратуре Украины сообщил, что отказался участвовать в следственных действиях, сообщает Интерфакс Украина.
По словам главы САП, он изменит свое решение только после смены подследственности уголовного производства.
Также Холодницкий отметил, что сотрудник ГПУ, который занимается его дело, является фигурантом в производствах его ведомства, следовательно он не ожидает объективности в отношении себя.
"Была попытка провести следственные действия - в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, следовательно я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство, - рассказал Холодницкий. - Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях".
Вместе с тем он заверил: "Я готов давать все показания и отстаивать свою позицию с защитой или без".
Как сообщал svodka.net, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий призвал Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров отстранить его с занимаемой должности на время проведения расследования.
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