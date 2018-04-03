1. Украинского активиста Владимира Балуха, осужденного к 3 годам 5 месяцам колонии-поселения по сфабрикованному делу, избили в СИЗО! Украинец госпитализирован в медсанчасть изолятора! . Позже выяснилось, что Балуха избил конвой после рассмотрения апелляционной жалобы. Оккупанты также отказали Балуху в предоставлении воды на основании того, что 19 марта он объявил голодовку, протестуя против репрессий. Состояние крымчанина плохое, но пока не критичное

2. В Мелитопольском городском краеведческом музее открылась выставка “Крымская линия огня”, посвящённая воинам АТО из Крыма. Также в музее открылась фотовыставка “Взрослое крымское детство” российского журналиста Антона Наумлюка, которая рассказывает о 16 детях из семей крымских политзаключенных, оставшихся без родительской опеки. Обе выставки в музее будут работать до 14 апреля

3. Одна из самых популярных тем на ватофоруме — получение загранпаспорта. Какого загранпаспорта — вопрос даже не ставится. Аусвайс никому не нужен

4. Самые атмосферные и особенные поселки Крыма — Гурзуф и Коктебель — полностью погибли. Какая-то обостренная ненависть ко всему особенному у орды. Никакая ирония не поможет. Крымнашист Горный снова взвыл от говени, которую радостно встречал: “В Коктебеле экологическая катастрофа. Уже. Ну какой нормальный турист приедет в этот бомжатник? Грязь, разруха, вонь и какая-то черная жижа с химией, стекающая в море. Все разрушено, все валится и с каждым годом все хуже и хуже! В Коктебеле до сих пор нет главы. Девочка (Валентина Прохоренко), которая пронырнула на эту должность, — полный ноль без нолика. Гнать её в шею надо, пока хуже не стало! Она и дальше будет гробить поселок и сдавать его тем, кто её туда поставил. Завтра иду в прокуратуру”. Коктебель несколько дней заливает нечистотами. Местные говорят, что такого бардака НИКОГДА не было. Рашист Горный добавляет: “Это зона сплошного беспредела, безвластия и упадка… Место стало хуже помойки. Коктебель необходимо объявлять зоной экологического бедствия, закрывать пляжи, несмотря на то, что пострадает туризм. Купаться в таком море опасно”

5. В Керчи начались военные учения оккупантов. На улицах, как и предупреждали, появятся люди с оружием и техника. Часть города может быть перекрыта. Штаб оккупантов разместился в троллейбусном парке. Массированный террор против мирных жителей продлится 3 дня

6. Симферополь. Вчера на остановке “Марьино” задержали мужчину с гранатой, распивавшего боярышник. “Ополченец” Донбасса на отдыхе?

7. В Крыму оккупанты запустили ватную акцию “Весточка победы”. Детей в Бахчисарайском районе заставляют делать тематические открытки с колорадками — символом кровавого рашизма — для “патриотического воспитания и формирования самосознания ребенка”. Кроме того, дети в Симферопольском районе продолжают плясать на сценах в военной форме, “чтя” дидов в рамках шабаша “Мы наследники победы”. Человеческая память испохаблена, а боль превращена в фарс. Тем временем дети в Джанкое пляшут в рамках скрепного фестиваля под названием “Огонь памяти выше всех обелисков”. Есть победобесию начало — нет победобесию конца

8. Часть Севастополя вчера вечером снова накрыл непродолжительный БЛЭКАУТ. Ватники безуспешно пытались выяснить причину. Причина — в оккупации россией, у которой все через заднее место

9. Это действительно не шутка. Так и есть: “Самый черный список! РЫБА КУБАНИ! Продают пропавшую, просроченную продукцию, которая уже воняет. Не знаю, что они там с ней делают, промывают, или что, но рыба пропавшая. 2 раза брали и 2 раза выкидывали. Тупо везут сюда, что на материке не продалось. Осторожно! Можно травонуться. Это не шутки!”

10. Вместе с просроченными продуктами к нам массово завозят просроченных людей: “Пишу вам с далёкого севера. Хочу переехать к вам в тёплые края. Есть тут, кто уехал с севера в Крым? Как вы относитесь к приезжим с севера? Как с работой у вас? Интересует госслужба”. Ответы: “Климат, мягко говоря, гадость!!! Мы с ХМАО. Четвёртый год все не привыкнуть”, “Пиар по телевизору не соответствует действительности”, “В прошлом году переехали из Сургута. На счет климата — вопрос спорный. Кому как. Есть предложение создать общество по оказанию поддержки переезжающим северянам. Давайте держаться друг друга”, “С работой в Крыму не фонтан”, “Живу год как, всё устраивает”, “Вот почему не сидится в своих мухосрансках? Как голодные на сыр сюда летите. Радует то, что 80% приезжих сюда жить через 1-3 года валят отсюда”, “С северо-запада переехал, все нравится, на госслужбе”, “Здесь скоро как в Москве будет. Приезжих больше, чем коренных жителей”, “2 года живу в Крыму. Минусы: хаты, продукты дорогие, сервис хромает, менталитет совсем не северный (к людям привыкать придётся). Симферополь весь в пробках, Сбера нет. Магнитов, пятерочек и лент — нет. Вообще, много чего нет. Мобильная связь оставляет желать лучшего как по качеству, так и по стоимости. Крым на любителя. Меня всегда тянет обратно — в свою родную Пермь”

11. Местные, на выход: “Ингушетия готова отправлять в Крым рабочих”, “В Крыму острую нехватку строителей покрывают за счет сибиряков”. Оккупанты мотивируют засылку россиян в Крым нехваткой рабочей силы “из-за большого количества строек”. На самом же деле, не так много строек. Просто оккупанты из этой ниши УЖЕ выдавили ВСЕХ местных!

12. Тут понаехавшие интересуются: “А почему все в Ялте такие негативные?”. Ответы: “Нищие всегда злые”, “Не только в Ялте. В Крыму все какие-то злые стали после 2014 года”, “Так не только в Крыму, по всей россии. Крымнаш тяжко дается россии”, “Все недовольны чем-то”, “Не беси нас!”, “Просто туристов еще нет, денег никто не везет”, “Потому что иди на хрен”, “Потому что жизнь такая”, “Потому что судьбой обделенные. Погоди ещё чуток и начнут друг друга валить”, “Почему у человека грустное лицо? Потому что человека все на свете за… Вот и весь ответ про негатив. При ЗП в 12 тыс отдельно не до веселья”, “Потому что негативных вещей происходит 80%, а позитивных — 20%, да и народ уже подустал от всего”, “Да потому что всех все задолбало”

13. Евпатория. 4 года в гавани. Итоги: “Тысячи медиков в Евпатории — безработные. Санатории закрыты все, и находятся в руках бандитов с большой дороги. Дети медиков голодают. В Евпатории бандитский беспредел. Работы нет от слова совсем. Покупательная способность очень низкая. Несчастные люди берут самое дешевое. Из 112-ти санаториев и пансионатов работает только 2 — на четверть ставки. И все молчат. А это настоящий геноцид наших людей”. Отмечу, что информация о голодающих детях преувеличена, да и санаториев работает более двух, но у страха, кок говорится, глаза велики. В целом картина печальная.

14. В Крыму продают сигареты под названием “Папиросы путина”. Любовь к путину убивает. А на россии ещё и водка “Путинка” была. Минздрав вас всех предупреждал, а вы не слушались

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Ялты: “Натурально страшно уже. В СССР была дичь, в результате диды взорвали Чернобыль и устроили голод под занавес. А щаз такая дичь в кубе, шо я даже не знаю, какой пистец нас ожидает в финале. Эти и земную ось погнуть смогут. Заборы, рамки, охрана, запреты, опять заборы, снова запреты, идиотская инструкция охране, идиотский запрет охране, инструкция для охраны на идиотском заборе. Я не знаю, как мы принимали 6 млн туристов до войны, и до сих пор живы, не сгорели, не утонули в дерьме и не взорвались нахрен”.

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