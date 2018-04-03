Все началось с сообщения реально не существующего «представительства ЛНР» в СЦКК.

Информация пропагандистов «ЛНР» о том, что ВСУ противотанковой ракетой уничтожили санитарный «Урал», перевозящий тяжелобольного боевика, оказалась грубой фальсификацией и провокацией. Это следует из анализа сообщений самих сепаратистских СМИ, включая псевдоофициальные «сводки», информирует svodka.net.

Все началось с сообщения реально не существующего «представительства ЛНР» в СЦКК. В нем отмечалось, что 1 апреля «выстрелом из ПТУР уничтожен эвакуационный автомобиль «Урал», осуществлявший перевозку в медицинское учреждение тяжелобольного военнослужащего Народной Милиции ЛНР (боевика НВФ – Ред.)».

Расстрел санитарного авто считается тягчайшим военным преступлением, следовательно можно было бы ожидать, что место пришествия будет как минимум сфотографировано. Можно было ожидать фотографий эвакуации из поврежденного «Урала» трех военнослужащих, «получивших тяжелые ранения». Однако все обвинения в адрес украинской стороны свелись к голословным заявлениям.

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Видимо, отсутствие доказательств и фото/видео подтверждения «военного преступления» смутило даже некоторых «политиформаторов» квазиреспублики, следовательно на следующий день, 2 апреля, сепаратистскиее СМИ распространили заявление штатного дезинформатора Андрея Марочко о том, что «Киевские силовики второй день продолжают обстреливать район подрыва санитарного автомобиля Народной милиции ЛНР у села Нижнее Лозовое, не давая эвакуировать поврежденную технику».

И все бы хорошо, но 3 апреля в «официальной» сводке фейкового представительства «ЛНР» в СЦКК говорится, что нарушений огня со стороны ВСУ за минувшие сутки не было!

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Таким образом, сами боевики подтверждают, что заявления Марочко о непрерывном обстреле 2 апреля места уничтожения санитарного авто являются ложью. Никто 2 апреля с украинской стороны по территории оккупированной Луганщины не стрелял.

В конце концов, в сепаратистских СМИ появляются фотографии, якобы с места преступления. Однако вместо подтверждения заявлений Марочко и К° они еще больше доказывают, что вся эта история является не более, чем провокацией. Во-первых, в качестве «улики» доверчивым читателям предлагается фотография нескольких окровавленных бинтов и белоснежно чистой повязки с изображением красного креста. Где и когда сделан данный снимок непонятно, как непонятно и то, что именно он призван доказывать.

На втором фото якобы изображен уничтоженный огнем ВСУ санитарный «Урал». Но, во-первых, если окровавленные бинты сфотографированы, что называется «в поле», типа, на месте события, то авто снято издалека, через деревья. Фокус наведен именно на деревья, авто за ними получилось размытым. На снимке ничего невозможно рассмотреть, разве, что только то, что представленный пропагандистами «ДНР» грузовик не является санитарным. Это бортовой «Урал» предназначенный для перевозки личного состава, ни при каких обстоятельствах не попадающий под категорию эвакуационного транспорта.

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