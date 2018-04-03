В северо-западной части Черного моря Военно-Морские Силы ВС Украины и Турецкой Республики провели совместную тренировку типа PASSEX. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-центре командования ВМС ВСУ.

Основной целью мероприятия была отработка взаимодействия в составе многонациональных тактических соединений и совместных действий в группе надводных кораблей в соответствии со стандартами НАТО, повышение уровня совместимости подразделений.

"К тренировке от украинской стороны были привлечены фрегат "Гетман Сагайдачный" и вертолет Ка-27пр, а от турецкой – корвет Buyukada и фрегат Salihreis. Мероприятие проходило в несколько этапов, в ходе которых были отработаны тактическое маневрирование, учения связи и противовоздушная оборона. Кроме того, вертолет Ка-27пр совершил более 20 посадок на палубу фрегата "Гетман Сагайдачный", – говорится в сообщении.

Накануне, 30 марта, в порт Одессы с визитом в рамках учений ВМС Турецкой Республики "Морская звезда-2018" зашли корабли Salihreis и Buyukada.

Напомним, в НАТО отметили, что Украина за последние четыре года смогла существенно приблизиться к стандартам Альянса.

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