Индийский ecommerce-стартап привлек инвестиции Softbank и Alibaba, оценен в $2 млрд

Индийская Paytm Mall, подразделение электронной коммерции крупнейшего в стране стартапа в сфере финансовых технологий Paytm, привлекла инвестиции Softbank и Alibaba в рамках раунда финансирования, в котором компания была оценена в $2 млрд.

Paytm Mall получила $445 млн от Softbank и Alibaba, причем основную часть средств предоставила японская компания. Alibaba годом ранее инвестировала $177 млн в Paytm Mall, пишет газета Fibnancial Times.

С учетом нового финансирования доля китайской компании в Paytm Mall составит 46%, Softbank получит 21%, сообщил газете осведомленный источник.

Основатель Paytm Виджай Шекхар Шарма владеет менее чем 10%-ной долей в Paytm Mall.

Paytm Mall рассчитывает, что использование опыта Alibaba в сфере электронной коммерции, а также крупной клиентской базы Paytm в сфере цифровых платежей, позволит ей сократить отрыв от лидеров индийского рынка электронной коммерции - Flipkart и Amazon.

Как сообщил главный операционный директор Paytm Mall Амит Синха, новое финансирование будет использовано для улучшения логистической системы компании, а также внедрения новых технологий.