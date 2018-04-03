|Водитель похвастался в сети нарушением ПДД и поплатился
|03.04.2018 12:21
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Тернопольские полицейские установили личность водителя, который решил похвастаться в соцсетях видео, как он нарушает правила дорожного движения, сообщает Патрульная полиция, передает .
Видео получило широкую огласку в обществе. Как сообщает полиция, нарушителем оказался 22-летний житель Тернополя, который управлял автомобилем Сamry.
На записи видно, что водитель несколько раз выезжает на встречную полосу и тем самым создает опасную ситуацию, двигаясь по проспекту Степана Бандеры в Тернополе.
Инспекторы вынесли водителю постановление по ч.2 ст.122 КУоАП и административный протокол по ч.4 ст.122 КУоАП.
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