Тернопольские полицейские установили личность водителя, который решил похвастаться в соцсетях видео, как он нарушает правила дорожного движения, сообщает Патрульная полиция, передает .

Видео получило широкую огласку в обществе. Как сообщает полиция, нарушителем оказался 22-летний житель Тернополя, который управлял автомобилем Сamry.

На записи видно, что водитель несколько раз выезжает на встречную полосу и тем самым создает опасную ситуацию, двигаясь по проспекту Степана Бандеры в Тернополе.

Инспекторы вынесли водителю постановление по ч.2 ст.122 КУоАП и административный протокол по ч.4 ст.122 КУоАП.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира