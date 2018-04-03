«С первого дня независимости украинская политика ориентировалась на политику России и по сути была ее филиалом. В 2004 году мое политическое кредо, с которым я пришел к выборам президента, состояло в проевропейской политической модели демократии», — сказал в интервью ВВС Виктор Ющенко, отметив, что именно следовательно его и отравили, ведь эта политика не устраивала Кремль, который начал строить «русский мир».

Политик напоминает, что на его жизнь было совершено покушение почти за месяц до выборов.

«На встрече с руководством Службы безопасности Украины, которое сотрудничало тогда с российской командой, мне подсыпали яд. Мы ужинали где-то в 22:30, это было после большого митинга. Я встречался с руководителем СБУ и его первым заместителем. Как говорит следствие, яд добавили к рису», – сообщил третий президент Украины.

Комментируя отравление Скрипаля в Солсбери, Виктор Ющенко отмечает, что самая большая опасность для рядового европейца – это «средневековая феодальная политика России в XXI веке».

«Если отвечать эмоционально, мне больно за то, что Европа такая слепая, недружественная, несолидарная внутри относительно политики, которую проводит Россия… Некоторые в политике рассматривает этот случай (отравление в Солсбери. – Ред.) как случайный. Большая ошибка Запада, до сих пор в воздухе есть вопросы, по ком звонит колокол. Каждый из вас, кто не вписывается в «русский мир», кто является оппонентом этого бредового концепта, тот — первая потенциальная жертва», – отмечает Ющенко.

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