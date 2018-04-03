30 марта жалобу генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали на Холодницкого жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров. Они предлагают уволить антикоррупционного прокурора.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий настаивает на смене подследственности уголовного производства, в рамках которого в отношении него проводились негласные следственные действия, призывая к объективности расследования, информирует svodka.net.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Была попытка провести следственные действия – в виде отбора образцов голоса, но я считаю, что есть необъективное отношение, поскольку руководитель департамента является фактическим фигурантом в трех производствах САП и НАБУ. Мне не приходится рассчитывать на объективность следствия, следовательно я жду решения о смене следователей и прокуроров департамента, который расследует это производство», — сказал Холодницкий после выхода из Департамента по расследованию отдельно важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины во вторник.

«Пока не решен вопрос подследственности, я не буду принимать участие в следственных действиях», — добавил он.

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Вместе с тем руководитель САП заверил: «Я готов давать все показания, я готов отстаивать свою позицию».

По словам Холодницкого, во вторник пришел на допрос без адвокатов. «Я готов отстаивать свою позицию с защитой или без защиты», — добавил он.

Напомним, что 30 марта жалобу генпрокурор Юрий Луценко и директор НАБУ Артем Сытник подали на Холодницкого жалобу в дисциплинарную комиссию прокуроров. Они предлагают уволить антикоррупционного прокурора.

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ГПУ и НАБУ около месяца прослушивали кабинет Холодницкого. По словам Сытника, Холодницкий оказывал давление на подчиненных, суд и свидетелей в ряде резонансных дел. Антикоррупционный прокурор все обвинения отрицает. Он говорит, что на записях ничего крамольного нет.

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