В ФСБ заявили о задержании троих россиян и гражданина Украины, проживающего в Симферополе, за попытку шпионажа. По данным ФСБ, задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России Фото: wikipedia.org Отмечается, что задержаны трое россиян и один гражданин Украины.При этом не уточняется, спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы.В ведомстве подчеркивают, что "одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России".О возбуждении уголовного дела не сообщается, сотрудники ФСБ вынесли предупреждение о "недопустимости действий, подпадающих под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".По данным ФСБ, задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и "отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем".Также отмечается, что один из задержанных ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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