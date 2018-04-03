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В ФСБ заявили о задержании гражданина Украины за попытку передать иностранцам секретные военные карты России
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03.04.2018 12:25
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В ФСБ заявили о задержании троих россиян и гражданина Украины,
проживающего в Симферополе, за попытку шпионажа. По данным ФСБ,
задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России
Фото: wikipedia.org Отмечается, что задержаны трое россиян
и один гражданин Украины.При этом не уточняется, спецслужбам
какой страны они намеревались передать секретные документы.В
ведомстве подчеркивают, что "одновременно по местам проживания
трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге,
Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные
мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные
копии секретных топографических карт Генштаба ВС России".О
возбуждении уголовного дела не сообщается, сотрудники ФСБ вынесли
предупреждение о "недопустимости действий, подпадающих
под статьи УК "Государственная измена" и "Шпионаж".По данным
ФСБ, задержанные признали, что создавали угрозу безопасности
России, и "отказались от совершения подобных поступков
в дальнейшем".Также отмечается, что один из задержанных
ранее привлекался к ответственности за государственную
измену. Россия аннексировала Крым после незаконного
"референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не
признается Украиной и большинством стран мира.
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