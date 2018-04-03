Вечером в понедельник, 2 апреля, руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщили в полиции.

По предварительной информации, студентка одного из вузов Киева переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, однако проигнорировала запрещающий сигнал светофора. В результате чего сотрудник НАБУ на собственном авто сбил девушку.

Пострадавшая была госпитализирована в больницу. По неподтвержденной информации, она находится без сознания.

Сотрудник НАБУ остался на месте происшествия. Как сообщили в полиции, он способствовал проведению следственных действий и прошел тест, который показал отсутствие в его крови алкоголя.

Напомним, в Тернопольской области пенсионерка сбила школьницу на пешеходном переходе, так как "солнце заслепило".

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