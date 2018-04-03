|Сотрудник НАБУ в столице сбил пешехода
|03.04.2018 12:26
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Вечером в понедельник, 2 апреля, руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы. Об этом сообщили в полиции.
По предварительной информации, студентка одного из вузов Киева переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе, однако проигнорировала запрещающий сигнал светофора. В результате чего сотрудник НАБУ на собственном авто сбил девушку.
Пострадавшая была госпитализирована в больницу. По неподтвержденной информации, она находится без сознания.
Сотрудник НАБУ остался на месте происшествия. Как сообщили в полиции, он способствовал проведению следственных действий и прошел тест, который показал отсутствие в его крови алкоголя.
Напомним, в Тернопольской области пенсионерка сбила школьницу на пешеходном переходе, так как "солнце заслепило".