Лидеры БПП и "Народного фронта" не просто голосовали за декларации активистов, но еще и злорадствовали. Об этом заявил нардеп Мустафа Найем.

"Хит сегодняшних выступлений на трибуне – пламенные призывы отменить поправки про декларации активистов в исполнении тех, кто еще год назад за эти поправки лично голосовал.

Лидеры БПП и "Народного фронта" – Артур Герасимов, Максим Бурбак, Ирина Луценко, Ирина Геращенко и иже с ними не просто голосовали, но потом еще ликовали и злорадствовали. А теперь героически призывают (!) и даже требуют (!!) все это отменить...

Ну признали бы, мол, да, вспылили, бывает, простите нас недалеких, вот теперь исправляем. Так нет же, начинаются эти танцы с бубнами.

Но больше только во всей этой маразматической ситуации удивляет упрямство, уверенность и вдохновение, с которым фракции БПП и "Народный фронт" забивают гвозди в крышку рейтингов своих лидеров – Петра Порошенко и Арсения Яценюка." - Заявил нардеп.

Напомним, Верховная Рада в ходе утреннего заседания не смогла включить в повестку дня четыре законопроекта об отмене е-декларирования для активистов общественных организаций.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий предложил включить в повестку дня законопроекты №8120, №8120-1, №8209, №8209-1, предполагающие внесение изменений в закон "О противодействии коррупции". Комитет Верховной

Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции эти документы еще не рассматривал из-за отсутствия кворума.

Инициативу три раза ставили на голосование. Ее поддержали 208, 199, 203 нардепа соответственно.

После этого Парубий предложил внести в повестку законопроекты №8120, №8120-1. Сначала "за" проголосовали 225 нардепов, во время повторного голосования – 219.

Предложение внести в повестку законопроекты №8209, №8209-1 поддержали 190 парламентариев.

После этого Рада начала рассматривать законопроекты №6271 и №6674, которыми также предлагается отменить декларирование для общественных активистов. Первый инициировала часть "Батьківщина", второй – президент

Петр Порошенко. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции эти документы уже рассматривал.

"Верховная Рада Украины не поддержала включение в повестку дня законопроектов, касающихся отмены или отсрочки подачи электронных деклараций для общественных активистов.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий несколько раз ставил на голосование о включении в повестку дня законопроекты №8120, №8121, №8209, №8209-1, но ни разу не было достаточных 226 голосов.

Это " наш ответ Чемберлену", упорно не видящего текущего гаранта следующим Президентом Украины. Иллюзии Банковой по этому поводу похоже растают, как поздний апрельский снег в Киеве. А значит и косить дальше под своих смысла нет.



Посмотрим, что именно ждет второе чтение закона о " Антикорупционном Суде".

А заодно и текущего премьер-министра Гройсмана. Гаранту и его молодой команде безотлагательно нужно РЕШЕНИЕ.

Время начинает работать против них. А перегнать время не реально.

Даже если ты мистер " Инкогнито"." - Высказал мнение политический аналитик Руслан Бизяев.

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