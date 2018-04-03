На сегодня за 13-ю неделю 2018 года в Украине заболели 699 человек: 331 взрослый и 368 детей. Об этом сообщает со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

"Всего в течение 13 недель 2018 года корью заболели 9091 человек - 3270 взрослых и 5821 ребенок. С начала года от осложнений кори умерло семь человек: пятеро детей и двое взрослых", - говорится в сообщении.

Напомним, в Закарпатской области зафиксировали 94 случая кори за прошедшую неделю. В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев).

Как сообщал по данным Минздрава, с середины февраля количество новых заболеваний корью в Украине постепенно уменьшается, однако вспышка кори продолжается.

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