В Германии мнения политиков и экспертов по вопросу экстрадиции Пучдемона разделились: одни предлагают выдать его Испании, другие призывают Берлин не торопиться и попытаться взять на себя роль посредника в конфликте вокруг Каталонии.

Прокуратура германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн запросила арест экс-главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона с целью его дальнейшей экстрадиции в Испанию, информирует svodka.net.

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Об этом говорится в сообщении надзорного органа.

Теперь промежуточное решение будет принимать суд в городе Шлезвиг. Ему предстоит либо удовлетворить, либо отклонить требование прокуратуры о взятии политика под экстрадиционный арест. Когда это произойдет, неизвестно. Следующий процессуальный шаг — решение вопроса о его высылке.

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Как сообщали новости мира ранее, Пучдемон был задержан в ФРГ 25 марта на пути из Финляндии в Бельгию, где проживал с октября прошлого года. Ранее высший суд Испании принял решение выдать международный ордер на арест политика, которому инкриминируется подстрекательство к бунту после попыток добиться независимости Каталонии. По данным СМИ, сейчас он находится в тюрьме немецкого города Ноймюнстер.

В Германии мнения политиков и экспертов по вопросу экстрадиции Пучдемона разделились: одни предлагают выдать его Испании, другие призывают Берлин не торопиться и попытаться взять на себя роль посредника в конфликте вокруг Каталонии.

Ранее появилась неофициальная информация, что Пучдемон может запросить убежище в ФРГ.

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