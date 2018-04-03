На заседании избирательной комиссии Кемеровской области РФ 3 апреля экс-губернатору Аману Тулееву передали вакантный мандат депутата областного парламента Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году. Тулеев ушел в отставку с поста губернатора после пожара в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека. Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года Фото: ako.ru Отмечается, что еще в 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов, который выдвинула "Единая Россия" на выборы депутатов областного парламента. На заседании комиссии 3 апреля Тулееву передали вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году.Областной совет должен выдать Тулееву удостоверение депутата и включить в один из комитетов.Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 года. 25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал презиеднт России Владимир Путин. На совещании Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля Тулеев подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской обалсти назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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