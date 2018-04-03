Погода, Новости, загрузка...
3 способа не брить подмышки, но сделать их гладкими
03.04.2018 12:35
3 способа не брить подмышки, но сделать их гладкими По теме:

Кому нравятся волосы под мышками, неприятный запах и пятна пота на белых платьях, рубашках и шёлковых блузках? Пожалуй, можно смело сказать: никому, пишет  со ссылкой на .

Сделай и забудь!

Женщины тратят много времени и денег на бритьё и эпиляции в области подмышек. В результате у многих возникают раздражения, инфекции и даже рубцы.

Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от волос под мышками без бритья и эпиляций! Кроме того, ваша кожа будет здоровой и гладкой, потому что все перечисленные ингредиенты на 100% натуральны и богаты витаминами и антиоксидантами.

https://power-of-beauty.guru/wp-content/uploads/2018/02/02-50-728x455.jpg

1. Сахар и лимонный сок.

Смешайте 2 столовые ложки лимонного сока с 1 столовой ложкой сахара, нанесите эту пасту в области подмышек и оставьте на 2–3 минуты.

Затем удалите мягкой тряпкой, смоченной в тёплой воде.

https://power-of-beauty.guru/wp-content/uploads/2018/02/03-37-728x495.jpg

2. Белок и кукурузная мука.

Смешайте 1 столовую ложку яичных белков с 1 столовой ложкой кукурузной муки. Нанесите в области подмышек и дайте высохнуть. Затем смойте тёплой водой.

https://power-of-beauty.guru/wp-content/uploads/2018/02/04-34-728x410.jpg

3. Молоко и куркума.

Добавьте щепотку куркумы на 2 столовые ложки тёплого молока и нанесите эту смесь в области подмышек. Оставьте на 2–3 минуты, затем смойте водой.







Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить