Кому нравятся волосы под мышками, неприятный запах и пятна пота на белых платьях, рубашках и шёлковых блузках? Пожалуй, можно смело сказать: никому, пишет со ссылкой на .

Сделай и забудь!

Женщины тратят много времени и денег на бритьё и эпиляции в области подмышек. В результате у многих возникают раздражения, инфекции и даже рубцы.

Сейчас мы расскажем вам, как избавиться от волос под мышками без бритья и эпиляций! Кроме того, ваша кожа будет здоровой и гладкой, потому что все перечисленные ингредиенты на 100% натуральны и богаты витаминами и антиоксидантами.

1. Сахар и лимонный сок.

Смешайте 2 столовые ложки лимонного сока с 1 столовой ложкой сахара, нанесите эту пасту в области подмышек и оставьте на 2–3 минуты.

Затем удалите мягкой тряпкой, смоченной в тёплой воде.

2. Белок и кукурузная мука.

Смешайте 1 столовую ложку яичных белков с 1 столовой ложкой кукурузной муки. Нанесите в области подмышек и дайте высохнуть. Затем смойте тёплой водой.

3. Молоко и куркума.

Добавьте щепотку куркумы на 2 столовые ложки тёплого молока и нанесите эту смесь в области подмышек. Оставьте на 2–3 минуты, затем смойте водой.

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