Остается значительная часть работ в Луганской, Сумской, Черниговской областях

"На сегодняшний день степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена" , - подчеркнул Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua .

"К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, потому закончить его надо при любых условиях" , - сказал глава ГНСУ.

Он подчеркнул, что основная задача - это интеллектуальная охрана границы:

"Это отслеживания обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала" , - подчеркнул Цигикал.