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Проект "Стена" в Харьковской области почти завершена, - глава Госпогранслужбы
03.04.2018 12:35
Проект "Стена" в Харьковской области почти завершена, - глава Госпогранслужбы
Остается значительная часть работ в Луганской, Сумской, Черниговской областях
Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал заявил, что проект "Стена" в Харьковской области почти завершен.
Проект "Стена" в Харьковской области почти завершена, - глава Госпогранслужбы Петр Цигикал. Фото: mvs.gov.ua

"На сегодняшний день степень реализации этого проекта соответствует полученному финансированию. Мы построили инженерные сооружения и боевые модули. В Харьковской области система почти закончена" , - подчеркнул Председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал в интервью 112.ua .

"К сожалению, политизация этого проекта существенно влияет на темпы реализации. Но мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, потому закончить его надо при любых условиях" , - сказал глава ГНСУ.

Он подчеркнул, что основная задача - это интеллектуальная охрана границы:

"Это отслеживания обстановки, создание системы получения информации, движение людей, транспортных средств, недопущение перемещения разведывательно-диверсионных групп, товаров, грузов, нелегальных мигрантов. То есть грамотное объединение технических возможностей и человеческого потенциала" , - подчеркнул Цигикал.

Напомним, что "Европейский вал" или "Стена" - проект обустройства украинской государственной границы с Россией. Он инициирован Кабинетом министров Украины под руководством Арсения Яценюка в 2014 году. Проект рассчитан до 2020 года и предусматривает обустройство инженерными сооружениями и системами наблюдения.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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